Hudební festivaly se cítí ohroženy kvůli zvyšování mzdových nákladů na dohodáře

„Mohou vést k prodražení této činnosti až o desítky procent, v těch extrémních případech dokonce dvojnásobně,“ upřesnil výkonný ředitel FESTAS Jiří Hlinka. „Musí se platit víc účetních, víc administrativních pracovníků, komplikuje to práci,“ dodává předseda České obce hudební Jakub Nový.

Například o největší festival rockové hudby v Česku Rock for People se na místě stará přes dva tisíce lidí, z toho polovina je takzvaných dohodářů. Nově jim musí organizátor platit příplatky za práci o svátku, v noci, o víkendu či za práci v hlučném prostředí. Dle asociace pořadatelů hudebních festivalů FESTAS smrtící koktejl, přesně všechny tyto podmínky totiž festivaly často splňují.

Odvody na pojistném

Ve mzdových nákladech by se odrazilo i nové nastavení povinnosti platit odvody na pojistném z dohod o provedení práce. Původně měla platit od července tohoto roku, ale ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) navrhl odložení na začátek ledna 2025, odklad už podpořil přes výhrady opozičního hnutí ANO sněmovní rozpočtový výbor.

Podle konsolidačního balíčku bude nově od odvodů osvobozena práce na dohodu jen v případě, že výdělek u jednoho zaměstnavatele nepřekročí 25 procent průměrné mzdy a výdělek u všech zaměstnavatelů dohromady nepřekročí 40 procent průměrné mzdy.

„Informaci, zdali přesáhl vytyčenou hranici, se dozvíme s odstupem možná až několika měsíců ze strany České správy sociálního zabezpečení, teprve poté by mohlo dojít k výplatě,“ uvádí za zaměstnavatele Jiří Hlinka. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) podotýká, že případný odklad placení pojistného na příští leden by umožnil „hledat prostor k řešení“.

Kvůli financím skončil Sázavafest

Festivaly musí navíc řešit zvýšení sazby DPH u umělecké činnosti z 15 na 21 procent a nárůst nákladů za pojištění proti extrémnímu počasí. Z finančních důvodů některé akce oznámily, že minimálně pro letošek končí.

„Během posledních let jsme čelili nelehkým výzvám, ať už to byly vysoké náklady, nebo rostoucí ceny nájmů a mnoho dalšího. Festival je pro nás srdcová záležitost a vždy do něj dáváme maximum, ale bohužel ho již nemůžeme nadále finančně zaštiťovat,“ uvedli organizátoři Sázavafestu. Peníze hrály roli i v rozhodnutí pořadatelů multižánrového festivalu Přeštěnice nedaleko Milevska letošní ročník vynechat.