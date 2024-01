„Furt je co kosit.“ Pavel Zajíček mluví, i když uprostřed slova zmlkne

Kniha shromažďuje více než dvacítku rozhovorů pocházejících z let 1992 až 2015 a provázených skutečně mnoha často neznámými fotografiemi. Až se chce říci, soudě podle rozhovorů, že Pavel Zajíček je podoben taoistickým mnichům, tvořícím především ve svém nitru a nechávajícím vše, co se tam odehrává, vystoupit pouze onou jednou desetinou ledových ker. Ne snad, že by byl tak chladný, ovšem plující jako ostrov, odtržený od původní masy, to ano.

A tak je také třeba k jeho výpovědím i k jeho tvorbě přistupovat. Tvorbě nejen hudební, tedy k již zmíněným DG 307, ale také k jeho poezii, prózám, výtvarným dílům a skulpturám, k jeho životu a jeho příkladu – protože Zajíčkovo umění i život má něco společné: autenticitu, pokoru, neustálé hledání.

„Jediné, čeho může člověk dosáhnout, je to, ŽE JE. A čím upřímněji se mu to podaří vtisknout do věcí, který dělá, tím větším je to přínosem,“ řekl Zajíček, ročník 1951, v roce 2000, tento výrok lze však vztáhnout i k jeho nejranější tvorbě. Přičemž setkání se vším, co vytvořil, je jako vstoupit do světa charakterizovaného slovy svoboda a nitro.

To, co člověkem stále protéká

Jak píše Petra Veselá v knize Hrabství zvuků, věnované především DG 307, „poselstvím Pavla Zajíčka nejsou žádné teze nebo pevné vize, ale je jím jeho nasazení, jeho fluidní zkušenost – poselstvím a kódem je tedy celý osud“. Však sám v roce 2004 řekl: „To je mi nejbližší, splývání toho, co nelze přesně definovat, změřit, a to, co člověkem stejně stále protéká, ta jakási niterná fikce, která je nosným kamenem výpovědi jeho života. O nic jiného nejde.“

Byť je Zajíček ve své tvorbě rozkročen, přece jen je nejvíce spojován se skupinou DG 307, již založil společně s Milanem Hlavsou v roce 1973, aby – nespoutáni žádnými kánony či pravidly – svobodně prozkoumali možnosti hudebního a textového výrazu. Šli přitom daleko za rámec tehdejšího rockového uvažování, a to i Hlavsovy domovské kapely The Plastic People of the Universe.

Bylo to zkrátka něco naprosto jiného. Hudební publicista Petr Ferenc v příloze k vydání boxu Svědek spálenýho času, nahrávek z let 1979 a 1980, napsal: „Již s prvním koncertem, který se uskutečnil 7. října 1973, ale bylo jasné, že Zajíček s Hlavsou míří mnohem dál a hlouběji. Jejich tvorba, ovlivněná částečně setkáním s dílem Milana Knížáka a jeho skupiny Aktual, byla neobyčejně syrová po hudební i textové stránce – drásavé zvuky kytarových vazeb, želez a dalších nalezených ‚smetištních‘ nástrojů doprovázely polozpěv-polorecitaci Zajíčkových textů, přičemž jejich společným prvkem je až archetypální nadčasovost a nepřikrášlená syrovost – Zajíčkovi nejde o estétské ‚bytí básníkem‘, ale o hledání co nejpregnantnějšího výrazu při zaznamenávání hmotného i duchovního světa, který obývá.“

Vyjádřit to lze také slovy, která si Zajíček zapsal v roce 1975: „Zachytit včas ten chaos dg 307 – vysvětlit přístup – umíš hrát na nástroj – zapomeň na to – začínej z čistýho vobjevovat – běžnosti desítek nápadů – k čemu? – udržuj svůj lidskej štít bez přetvářky – ve spoustě chlastu se ztrácí nadšení – lenost protíná naše styky.“

Hudba z hlubin podvědomí

Až zpětně se ukazuje, jak byly nahrávky, které vznikly v letech 1973 až 1980, tedy do Zajíčkovy vynucené emigrace, nadčasové. Jak DG 307 souzněli s aktuálními experimentujícími proudy západní hudby, jak moc byla jejich tvorba zároveň osobitá a originální. Jediným předchůdcem byl již zmíněný Knížákův Aktual, ve světě pak aby pohledal. A už vůbec ne ve světě rocku, s čestnou výjimkou Franka Zappy a pár dalších.

Jisté paralely by se našly u amerických soudobých skladatelů, například u Johna Cage, Harryho Partche, ale i Roberta Crumba, i zde však můžeme hovořit spíše o inspiraci zprostředkované. Pokud je tedy v souvislosti s DG 307 zmiňována současná vážná hudba, není to vůbec nadsazené či neinformované – například často používaný sprechgesang známe od skladatele Arnolda Schőnberga, pracoval s ním také E. F. Burian. DG 307 kladli též velký důraz na improvizaci, jež nicméně probíhala v pevně stanoveném rámci. Přičemž, jak říká sám Zajíček, „celý pojetí týhle hudby je tak dlouhodobý, že má svoje kořeny hluboko v podvědomí, řekl bych, nebo v jakési minulosti“.

Přirovnáme-li hudbu DG 307 k rituálu, v jehož průběhu dochází k očišťování, ke katarzi, nenadsazujeme. V Zajíčkově textu Očišťování z roku 1974 stojí: „každý ráno bychom se měli očišťovat / každou noc bychom se měli milovat / každou vteřinu bychom měli bejt připravený / na konec (…) pouhá mlha / kterou se bojíš odkopnout / pouhá nedůvěra ke všemu / čím se můžeš prodchnout / pouhý barvy / který nesmyslně zčerňuješ / pouhý slova / kterejma jen běduješ / pouhá nenávist / kterou v sobě utváříš / pouhá závist / která tě přibíjí na jedno místo (…) pouhej sen / kterej nechceš snít / pouhý nadšení / který se snažíš skrýt / pouhej život / kterej se neodvážíš žít.“

Skladby jako Degenerace z roku 1973, kde Zajíček pronášel „degenerace náhle se vzbouzící / degenerace do vočí bušící / degenerace pronikající každou vteřinou / degenerace pravd co stanou se mršinou", se staly až jakousi ‚hymnou‘ původních DG 307, přičemž v roce 2000 Zajíček mluvil o deklamujícím výkřiku, "nad kterým mnozí ustrnuli... Myslím, že slovo DEGENERACE je jeden z pojmů, který z tohohle světa nevymizí...“