Evropská divadla v Plzni. K vidění je pětihodinová hra i soubor, který zažil Molièra

Soubory z Francie, Maďarska, Německa, Polska a Slovenska se sjely do Plzně, kde 11. září začíná mezinárodní festival Divadlo. Hlavními zahraničními lákadly má být nejstarší francouzský soubor Comédie-Française, který hrál už za Molièra, a pětihodinové představení německé Volksbühne. Představí se i české scény.

Návštěvníci festivalu mají možnost poznávat do 19. září současnou divadelní tvorbu i z dalších evropských zemí. „Máme například Slovenské národní divadlo s politicky ožehavou inscenací podle novely Pes na cestě v režii českého režiséra Dušana D. Pařízka. Máme budapešťské Örkény Színház nebo krakovské Teatr Łaźnia Nowa,“ doplnil Zahálka.

Výběr z české scény

Místo mají v programu i české scény. Vedle domácích divadel J. K. Tyla a Alfa přivezou ukázku svého repertoáru soubory z Prahy, Brna či Ústí nad Labem. „Nabízíme podle nás průřez českou sezonou, netváříme se, že děláme the best of, ale snažíme se představit pestrost české divadelní produkce,“ podotkl dramaturg.

Festival Divadlo zve i na open-air představení zdarma, diskuse a workshopy.