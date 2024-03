Cenu Anděl za album roku získali November 2nd. Uspěli i David Koller a Pam Rabbit

Cenu Anděl za album roku 2023 udělila Česká hudební akademie (ČHA) eponymní nahrávce skupiny November 2nd. Skupina patřila společně s rapperem Viktorem Sheenem díky třem nominacím k favoritům letošních Andělů. Nakonec ale žádná nahrávka nezvítězila více než jednou. Za Sólové interprety roku 2023 akademie vybrala zpěváka a skladatele Davida Kollera a zpěvačku arménského původu Pam Rabbit. Do Síně slávy cen Anděl vstoupil Jiří Korn.

„Kapele, jejíž ústřední dvojici tvoří zpěvačka Saša Langošová a kytarista Roman Helcl, se povedlo to, o čem čeští hudebníci často spíše sní - natočit album, které zní a hraje světově,“ uvedl předseda ČHA Honza Vedral.

November 2nd z Hranic na Moravě vítězné album vydali po 12 letech od předchozí nahrávky Night Walk With Me. Natáčeli jej převážně v pražském studiu producenta Borise Carloffa, ale jednotlivé písně prošly studii v Memphisu, Nashvillu i Los Angeles.

Sólovou interpretkou ČHA zvolila zpěvačku arménského původu Pam Rabbit za album I Love the Internet.

Nejlepší klip natočil podle akademiků režisér Luboš Vacke. Vznikl ke skladbě Traps In My Feed elektronického producenta Ondřeje Holého vystupujícího pod jménem dné.

Síň slávy uvítala Jiřího Korna

Do Síně slávy cen Anděl v sobotu vstoupil Jiří Korn. Čtyřiasedmdesátiletý všestranný umělec se proslavil jako zpěvák a tanečník, baskytarista, herec i hvězda muzikálů. Muzikanta, který moderním přístupem k hudbě, tanci i módě ovlivnil několik generací, charakterizuje častá změna hudebních stylů. Podle členů České hudební akademie, kteří ho do andělské Síně slávy zvolili, patří Korn už přes 50 let mezi nejvýznamnější osobnosti české populární hudby. Jejich rozhodnutí dnes oznámili moderátoři na slavnostním večeru v pražském centru O2 universum. Korn si pro sošku anděla přijít nemohl, protože ve stejné době vystupoval v divadle.