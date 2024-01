Čekali „nějakou nitku“, před čtvrtstoletím ale v Broumově objevili celou kopii Turínského plátna

Kopie Turínského plátna zůstala po staletí skryta v kostele svatého Vojtěcha v benediktinském klášteře v Broumově. V dřevěné schránce za zlaceným štukovým věncem s nápisem „sancta sindon“, tedy „svatá látka“. Na základě této indicie v Broumově tušili, že za štukovou výzdobou ve výšce dvanácti metrů se může skrývat ostatek související s Turínským plátnem. Nic přesnějšího se ale nevědělo.

„Na začátku všech objevů stojí zvědavost,“ podotkl po objevu dlouholetý správce broumovské římsko-katolické farnosti a kláštera Norbert Josef Zeman. K prozkoumání obsahu skrytého relikviáře ho nabádal Přemysl Sochor, pozdější správce kláštera, tehdy mladík na náhradní vojenské službě, která ho přivedla k broumovským řeholníkům.

Sochor k tehdejším očekáváním uvedl: „Domnívali jsme se, že se tam bude nacházet třeba nějaká nitka z originálu nebo něco podobného.“ Místo pouhé nitky našli složenou velmi jemnou lněnou látku, a když ji rozbalili, zjistili, že jde o kopii Turínského plátna. Navíc z relikviáře vypadl i průvodní dopis turínského arcibiskupa Julia Caesara Bergirii, dosvědčující pravost kopie.

Skoro jako originál

Z listiny vyplývá, že turínský duchovní plátno v roce 1651 daroval opatu u svatého Mikuláše na Starém Městě pražském, pozdějšímu pražskému arcibiskupovi Matoušovi Ferdinandovi Sobkovi z Bílenberka. Není bez zajímavosti, že k významným nálezům v klášteře se počítá i nález Sobkových ostatků, jež byly v kryptě objeveny pět let před kopií Turínského plátna.

Opat se rozhodl vzácné plátno ještě za svého života věnovat broumovskému klášteru. Při barokní přestavbě řeholníci relikvii uložili na čestné místo. „Co je zajímavé, neudělali žádnou poznámku třeba v seznamu barokních relikvií. Určitě to někdo před námi otevřel, ale asi nevěděl, co to je nebo jakou to má cenu, a tak to přečkalo celé věky i dobu komunismu,“ upozornil Sochor. Čtvrtstoletého výročí se nedožil on ani druhý z nálezců Norbert Josef Zeman.

Rozměry broumovské kopie jsou téměř shodné s italským originálem, který měří 4,36 metru na délku a 1,1 metru na šířku. Na plátně je rozeznatelná postava o výšce 170 až 180 centimetrů z přední a zadní strany. Uprostřed je pak nápis „extractum ab originali“, což znamená „vyňato z originálu“.

Na plátně jsou patrné i skvrny po popáleninách, které vznikly na originálu v roce 1532 při požáru v Chambéry, kde bylo před Turínem roucho uloženo. Dochovaný dokument uvádí, že kopie byla při slavnostním ceremoniálu přikládána k originálu, aby získala punc posvátnosti. Zmiňuje také jména osob, které plátno opatu Sobkovi doručily z Itálie do Čech.