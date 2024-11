Animovaná Pyšná princezna zažívá to, co v hrané pohádce, navíc ale s psíkem

před 27 m minutami | Zdroj: ČT24

Animovaný film Pyšná princezna Zdroj: CinemArt + 10 dalších + 10 dalších + 9 dalších

Namyšlená Krasomila si zásluhou krále Miroslava, práce a lásky uvědomí, že by měla změnit svoje chování. Pohádkový příběh o nápravě si diváci oblíbili zejména díky černobílé adaptaci z padesátých let. I ona inspirovala animovanou Pyšnou princeznu, která oblíbenou pohádku v barvách a pomocí moderních technik vyprávění vrací od 7. listopadu do kin.

Animovaná Pyšná princezna vychází z filmové pohádky Bořivoje Zemana a literárního vyprávění Boženy Němcové. Příběh, který mají televizní diváci v oblibě už desítky let, se v zásadě nezměnil. Král Miroslav se zamiluje do obrazu krásné princezny Krasomily a vydá se získat její srdce v převleku za prostého zahradníka. Svou laskavostí a trpělivostí naučí zpívat poupátko a také postupně změní pyšnou dívku, která s ním nakonec uteče ze zámku ovládaného manipulativními rádci. Přibyl psík a více prostoru pro rádce Původní film citují tvůrci současné verze Radek Beran a David Lisý například scénou natáčenou na Panské skále, jízdou na kládě, ukrýváním se ve mlýně nebo situací, kdy princezna po zahradníkovi žádá, aby jí zavázal střevíček. Nechybí ani zpívající švec nebo už zlidovělé věty jako „našli, nenašli“. „Ikonické scény jsme chtěli zachovat, protože jsme na té pohádce také vyrůstali a chtěli jsme jí vzdát hold,“ podotkl Lisý. Vedle Krasomily, Miroslava či pana krále, známé z podání Aleny Vránové, Vladimíra Ráže a Stanislava Neumanna, se ale objeví v animovaném příběhu i nové – zvířecí – postavy. Dvojici hlavních hrdinů provází princeznin roztomilý psík Bijou a zákeřná lasice Slídil. „Ten film je primárně pro děti a pro ně jsou některé věci méně zábavné, když je hrají (lidské) charaktery, kdežto když je řeší malá roztomilá zvířátka a dělají to legračně, tak to je to pro malého diváka velmi vděčné,“ vysvětlil Lisý.

Ukázka: Zavaž mi střevíček (zdroj: ČT)

Větší prostor oproti hranému příběhu dostali padouši, zastoupeni především proradným rádcem Maximem s hlasem Aleše Procházky. „Pan Kopecký byl skvělý, ale poté, co (Krasomila) opustila zámek, tak už tam není, a my jsme si říkali, že potřebujeme zlosyna až do konce, abychom měli více akce a také aby měli (princ s princeznou) důvod utíkat,“ prozradil Lisý. Inspirováno Vránovou, Rážem i Travoltou „Je tam i spousta nových momentů. Uvidíme, co se dělo, když princezna odmítla obraz Miroslava. Byla zábava, že jsme si mohli doplnit mezery a všechno udělat víc akční,“ doplnil. Hlasy hlavním hrdinům propůjčili Marek Lambora a Anna Fialová. „Jsem velký fanda staré Pyšné princezny a myslím, že tato animace je velmi povedená,“ míní herečka. Animovanou podobu Krasomily a Miroslava ovlivnilo původní filmové obsazení. „Paní Vránová i pan Ráž ovlivnili design postav, protože vzdáleně jsme chtěli, aby je trochu připomínali z hlediska barev, kostýmů i výrazově,“ potvrdil Lisý.

David Lisý a Anna Fialová o pohádce Pyšná princezna (zdroj: ČT24)