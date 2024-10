ŽIVĚ: Senát projednává pomoc lidem zasaženým záplavami

Senátoři mají na programu čtvrteční schůze především zákon, který počítá s tím, že rodiče budou moci pobírat ošetřovné na děti do deseti let po celou dobu uzavření jejich zaplavené školy, v případě potřeby do konce března příštího roku. Zatopeným domácnostem bude úřad práce formou dávky mimořádné okamžité pomoci hradit bydlení do určité výše, a to až do konce příštího roku.

Senátoři budou v souvislosti s Krausovým úmrtím jednat i o jeho nástupci ve vedení výboru pro zdravotnictví. Horní komora se sešla ve středu poprvé od voleb. Senátoři by měli dokončit formování povolebního uspořádání komory. Rozhodnou o senátních podvýborech a o vedoucích delegací do meziparlamentních institucí.

Doplňovací volby do horní parlamentní komory se konají, když zanikne mandát dosavadního senátora – ať už úmrtím, odstoupením nebo zvolením do některé z funkcí, jež jsou s místem v Senátu neslučitelné. Zákon o volbách přitom stanoví, že doplňovací volby se nevyhlašují v případě, kdy do konce mandátu zbývá od jeho zániku rok nebo méně.

Oběti záplav v hmotné nouzi by mohly dostat mimořádnou dávku na úhradu dočasného náhradního ubytování. Pobírat by ji mohli ti, jejichž bydlení je neobyvatelné a musí se opravit nebo zbourat. Získat by ji mohli do skončení oprav či získání nového bytu, nejpozději do konce příštího roku.

Úřad práce by na měsíc měl poskytnout jedné osobě do 15 tisíc korun, dvěma lidem do 18 tisíc korun, třem do 21 tisíc korun a čtyřem a více pak do 24 tisíc korun. Nutné by bylo doložit doklad o nouzovém ubytování a náklady i jiné náležitosti.

