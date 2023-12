Žalobce pustil z vazby podnikatele Špringla obviněného v kauze armádní zakázky

Státní zástupce propustil na kauci z vazby podnikatele Jindřicha Špringla, který čelí obvinění v kauze zakázky ministerstva obrany na servis mikrovlnné sítě. ČT to potvrdil žalobce Adam Borgula s tím, že podnikatel musí docházet za probačním úředníkem. Špringl podle policie žádal úplatek za to, že se do tendru za desítky milionů korun nepřihlásí. Vinu odmítá. Kriminalisté stíhají ještě pět lidí a tři firmy.