Zájem o krátkodobé fixace cen energií roste. Lidé mohou ušetřit, musí se ale zajímat, upozorňují analytici

„Není to produkt závislý na spotových cenách, je to produkt fixovaný, akorát fixovaná cena není dva, tři roky, jak je standardní, ale jeden měsíc. Teď připravujeme nové ceny pro měsíc duben a už nakupujeme na duben,“ popsal ředitel společnosti Tedom Jakub Odložilík. Poptávka po měsíčních fixacích podle něj roste každé čtvrtletí o desítky procent.

Krátkodobé fixace přináší rizika

Takové produkty nabízí spíš menší hráči na trhu. Největší dodavatelé je v portfoliu nemají a ani to neplánují. Vedle možných úspor ale analytici upozorňují i na nevýhody.

„Kdyby se něco stalo a burza začala jít nahoru nebo dokonce by tam byl nějaký velký skok, tak mi to pravděpodobně dodavatel promítne do ceny,“ upozornil senior konzultant a zástupce ředitele firmy EkoWATT Jan Truxa.

Odběratel má možnost závazek včas vypovědět. „Poté, co se spotřebitel dozví cenu na další měsíc, to znamená s měsíčním předstihem, má dvacet dnů na to, aby si rozmyslel, zda s cenou souhlasí, nebo ne,“ vysvětlil analytik a ředitel Asociace nezávislých dodavatelů energií Jiří Gavor.

Podle analytiků jsou ale tyto produkty vhodnější spíše pro poučenější zákazníky, kteří navíc pravidelně kontrolují oznámení od dodavatele. Těm, kteří se o ceny energií příliš nezajímají, doporučují spíše delší fixace, nebo smlouvy na dobu neurčitou.