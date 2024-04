Vše, co mi znovu šlo, mi dodalo sebevědomí, řekl účastník StarDance s protézou nohy

Účast ve StarDance bere jako obrovskou výzvu i příležitost, a to nejen kvůli tanci. „To třeba někomu pomůže, kdo v současné době přišel o nohu, tak to ukáže, že člověk dokáže mnohem víc, než si třeba v momentě krize myslí,“ míní Ježek. S tanečními tréninky začne stejně jako další soutěžící v srpnu.

Ovládnutí protézy

Nejsou to jen sportovci, kteří se můžou díky protézám vrátit k pohybu. Dvanáctiletá dívka Jana Stepanenková, která před dvěma lety přišla po ruském bombardování Kramatorsku o obě nohy, v pondělí uběhla pět kilometrů na Bostonském maratonu. Se speciálními protézami trénuje skoro každý den.

„Na zadní straně mám tlačítko. Když do ní vkládáte nohu, musíte ho stisknout, aby se vytvořil podtlak a noha do protézy zapadla,“ vysvětila Stepanenková, jak její protézy fungují.

Kvůli válce potřebuje na Ukrajině protézu stále více lidí. Kromě vojáků jsou to zranění po ostřelování ruskými drony a raketami. Podle odhadů jen loni na Ukrajině přišlo o končetinu až 50 tisíc lidí. Dřív se specializované protézy dovážely hlavně ze zahraničí. Teď už se jich stále více vyrábí přímo na Ukrajině.

Dokonalé ovládnutí protézy může trvat roky, avšak může se to povést. Francouzský tetovací umělec Sheitan Tenet je podle svých slov s tetovacím nástavcem na protéze přesnější a rychlejší než dřív. A protézu má i oficiálně nejrychlejší bubeník na světě Jason Barnes. Díky robotické ruce dokáže zahrát až čtyřicet úderů za sekundu. Ovládá ji pomocí elektrod a impulsů, a kromě bicích hraje díky protéze i na kytaru a klavír.

Jenom v Evropské unii žije bez končetiny přes tři miliony lidí. Protézu tak potřebuje v průměru každý 140. Evropan. Postavit se znovu na umělé nohy vyžaduje hodně trpělivosti a obrovské úsilí. Někdy přitom plnohodnotný návrat do života překvapí i samotné zdravotníky. To je třeba příběh Marka Jana, který o nohu přišel při autonehodě.

„Když jsem se ptal v nemocnicích, tak mi říkali, že asi neznají nikoho, kdo by s tím bruslil, neznají nikoho, kdo by s tím řídil, i když ve skutečnosti ti lidi jsou a umí s tím dělat úplně všechno. Nakonec jsem si řekl, že se chci do konce roku postavit na brusle, do konce prázdnin začít zase řídit, hrát fotbal a nakonec se mi to všechno vlastně splnilo,“ řekl Jan.