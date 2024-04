Hvězdy letošní StarDance: Tančit bude herečka Vondráčková, spisovatel Hartl či paralympionik Ježek

Herečka Jana Paulová: „Je to výzva, která mě může vyrušit z krásné, radostné, ale přece jen už trochu rutiny natáčení a hraní divadla. Budu mít důvod uvést své tělo do nějakého pohybu, protože lenost v poslední době vítězí nad vědomím, že bych pro sebe měla něco dělat. Mám aspoň motivaci začít tělo zpevňovat. Říkala jsem si, že kdyby to měl být jen tenhle jediný důvod, má to smysl.“