Vláda chce zřídit dětského ombudsmana, podle Křečka musí ale k funkci dodat i tým

V té části Úmluvy o právech dítěte, která se týká jejich ochrany, působí i veřejný ochránce práv. Nemůže se ale těmito právy zabývat ve všech oblastech života, protože nespadají do jeho kompetence. Jde například o naplňování práva dítěte vyjádřit svůj názor v soudních řízeních nebo právo dítěte na obhajobu v trestním řízení.

V přípravě je novela, která institut dětského ombudsmana zřizuje, veřejný ochránce práv Stanislav Křeček ale varuje před zřízením ryze formální instituce o jednom člověku bez náležitého aparátu. „Obáváme se, že vláda chce poskytnout jenom jednu osobu na dětského ombudsmana, a ten by samozřejmě v žádném případě nemohl naplnit to, co veřejnost a děti od této funkce očekávají. Máme velkou obavu, že dětský ombudsman bude zřízen papírově, ale ve skutečnosti fungovat nebude,“ řekl.

Křeček uvedl, že pokud by dětský ombudsman k sobě neměl patřičný aparát, šlo by jen o ryze formální zřízení. „Tvrzení vlády, že vy (ombudsman) to stejně děláte, je absurdní. Pokud tedy vláda soudí, že nám nemusí dávat žádné peníze, protože my to stejně děláme, tak ať nezřizuje dětského ombudsmana. Ať řekne, že veřejný ochránce práv je dětský ombudsman,“ uvedl Křeček.