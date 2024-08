Terapeutickými programy už kvůli vrácení řidičáku prošly stovky lidí

Stopku mu vystavili policisté při běžné kontrole. „Za volant jsem sedl v domnění, že už je v sobě nemám, což mě neomlouvá, samozřejmě,“ podotýká. Odmítl jet na testy do nemocnice a dostal pokutu 25 tisíc korun, dvanáctiměsíční zákaz řízení a navíc přišel o lukrativní práci. Po půlroce si požádal o doklady. Nově ale musel na terapeutický kurz, který zahrnuje pět sezení po čtyřech hodinách.

Téměř po roce má průkaz zpět řidič, který jako majitel IT firmy pracoval pro velkou společnost. Ročně najezdil až osmdesát tisíc kilometrů, bral ale drogy – prý kvůli vysokému pracovnímu tempu. „Nejvíc jsem tíhl ke kokainu, a to z jednoho prostého důvodu, abych mohl pracovat třeba i čtyřicet hodin v kuse,“ vysvětluje účastník terapeutického programu pro potrestané řidiče.

Největší terapeutický efekt má podle Šankové technika sítě vztahů. „Když nakreslí síť vztahů, koho všeho by to ovlivnilo a nedej bože, když způsobí nehodu někomu jinému s vážným zraněním, tak tam je další síť vztahů toho, komu ublížili,“ nastiňuje. To si v terapeutickém programu uvědomil i řidič, který užíval kokain. „Asi bych nedokázal úplně žít s tím, že bych někoho usmrtil,“ podotýká.

Podle dopravního psychologa a ředitele Divize dopravních technologií CDV Brno Pavla Řezáče pilotáž před zahájením terapeutických programů ukázala, že recidiva významně klesla. „Pohybovala se zhruba pod deseti procenty,“ dodává.

Terapeutické programy se konají v několika městech, lze je absolvovat po registraci na webu metodickecentrum.cz. Za dvacetihodinový program zaplatí každý kolem třinácti tisíc korun.