Tanec je radost. Začíná třináctá řada soutěže StarDance

Na první zkoušce se všemi účastníky se ještě netančí. Páry se nejdříve seznamují se schody. Na parket jich sejdou celkem dvanáct. „Já jsem zjistila, že je sejdu, takže to je můj první úspěch ve StarDance,“ zasmála se herečka Jana Paulová.

Režisér dění v pavilonu sleduje z přenosového vozu na osmnácti kamerách. „Máme tu nově ledkovou stěnu, vylepšení. Ale ten základ zůstává stejný. Myslím si, že český divák velké změny rád nemá,“ řekl režisér Jan Fronc.

„Není náhodou, že snad ještě v žádné zemi, kde se to nasadilo, to nestárne a jsou země, kde to jde třeba dvakrát do roka. Z nějakého důvodu prostě baví lidi dívat se na jiné lidi, jak tančí a mě to baví taky,“ poznamenal moderátor Marek Eben.

Parket má na šířku devět a na délku čtrnáct metrů. Taneční páry se na něm střídají od roku 2006. Střídají se také kostýmy. „Nemůžeme opakovat jednu výraznou barvu do jednoho kola, vždycky může být jen jedna výrazná barva. Většinou bývá boj o červenou, a kdo přijde dřív, ten vyhrává. Nebo to rozhodne dramaturg,“ vysvětlil kostýmní výtvarník Roman Šolc.

Porotci na zkoušky nesmějí

Porotci se do šatny dostanou až pár desítek minut před začátkem přenosu. Zkoušek se účastnit nesmějí. „Chceme, aby hodnotili jen to, co vidí v tom přímém přenosu a co vidí i divák,“ vysvětlila vedoucí projektu a scenáristka Barbora Suchařípová.

Tanečních párů už stálo na parketu StarDance celkem čtyřiašedesát a sto osm známých osobností. Letos mezi nimi už tradičně převažují herci, soutěží také kuchařka, spisovatel, paralympionik nebo mistryně světa v bojových sportech.

Diváci se s tanečními páry budou setkávat deset sobotních večerů. Připraveny jsou dva tematické díly věnované hitům ze 70. let, muzikálovým melodiím a 23. listopadu se bude tančit pro Centrum Paraple. Velké finále bude 14. prosince.

Všech sto osm dosud natočených soutěžních večerů z předchozích ročníků si mohou fanoušci StarDance prohlédnout v iVysílání České televize, kde jsou dočasně přístupné.

Pořad v lidech vzbudil zájem o tanec

Ústředním tématem letošního ročníku je radost. Tanec ji má přinášet nejen soutěžícím před kamerou, ale i nadšeným amatérům. Pořad StarDance podle prezidenta Svazu učitelů tance ČR Jiřího Plamínka vzbudil mezi lidmi i větší zájem o taneční kurzy. „Do té doby jsme měli dva kurzy pro dospělé týdně. V souvislosti s odvysíláním první řady StarDance to bylo šestnáct kurzů za týden. Zájem byl obrovský,“ řekl.

Totéž platí i o růstu zájmu o taneční sport. Na soutěžní úrovní v Česku tančí asi tři a půl tisíce lidí. „Po prvním ročníku StarDance nastala obrovská popularita tanečního sportu. Ukázal také to, že lidé mají tanec rádi. Najednou jim nějaký pořad v zábavné formě ukázal, o čem ten tanec je. Řekli si, když se to naučil tamten úplně od nuly, proč bych se to nemohl naučit já,“ řekl prezident Českého svazu tanečního sportu Rostislav Filgas.

Tanec prospívá zdraví

Tanec přispívá k prokrvení těla, posiluje srdce, zlepšuje koordinaci. A nejen to. „Při tanci se bezesporu jako u sportu vyplavuje adrenalin, noradrenalin, což jsou výkonové hormony. Zároveň se vyplavují endorfiny. Tím, že je to párový sport, tak můžeme mluvit o lehké produkci oxytocinu, který navozuje vztahy jako takové,“ vysvětlil sportovní trenér a pohybový specialista Jakub Hybš. Tanec způsobuje radost z pohybu i společně stráveného času.