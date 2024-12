Štědrý večer v restauraci? Podniky hlásí plno, chodí i rodiny s dětmi

Oslovené restaurace se shodují, že s naplněním kapacity na Štědrý den nemají problém a většinou mají týdny před Vánoci obsazeno. Ty, které mají možnost kapacitu navýšit, tak postupně činí. „Je o to velký zájem, naštěstí jsme měli možnost navýšit kapacitu,“ říká manažerka podniku The Monkey Bar Diana Šafaříková.

„Rodina má být hlavně spolu“

Na šnecích byl na Štědrý den i Jakub Smolík s rodinou. „V rodině už nemáme malé děti a všem se zamlouvala představa, že nikdo nebude stát celý den u sporáku. Naopak si můžeme užít den v plné slavnostní parádě. Navíc finančně to vlastně vychází dost stejně,“ říká Smolík.

Na štědrovečerní večeři v restauraci byl několikrát i Miloš Jeřábek s rodinou. „Hlavním důvodem, proč jsme zvolili restauraci, byla touha po klidu a prožití dne bez stresu. Už jsme s sebou vzali i malého syna. Rodina má být hlavně spolu, vaření povinné není. Pokud to finanční situace dovolí, rádi vyrazíme i příště,“ uvedl.

Také majitelka pražské restaurace U Zpěváčků Jana Šťastná, která štědrovečerní menu nabízí už 21 let, si rostoucí poptávky všímá. „Zájem o naše štědrovečerní večeře se enormně zvyšuje, je to opravdu viditelné. Chodí i rodiny s dětmi, to také dříve nebylo,“ podotkla. Její restaurace má už měsíc před Vánoci obsazeno, aby ale uspokojila všechny zákazníky, večeře také rozváží: „Zejména starší lidé rádi využijí naší služby rozvozu, kterou praktikujeme pouze jednou do roka právě na Štědrý den,“ ujasnila.