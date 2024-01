Státní zástupkyně obžalovala mladíka stíhaného kvůli znásilnění ženy v Hostivaři

Státní zástupkyně minulý týden obžalovala nezletilého muže, kterého policie viní ze znásilnění ženy v pražské Hostivaři. ČT to potvrdil Adam Wenig z Městského soudu v Praze, který bude případ řešit. Šestnáctiletý muž měl loni v srpnu zaútočit na ženu u zastávky MHD, policisté ho dopadli po několikahodinové pátrací akci. Podle některých médií jde o Ukrajince, policie ale jeho národnost neupřesnila. Vzhledem k věku mu hrozí maximálně pět let vězení.

„Obžaloba byla podána dne 18. ledna 2024. S ohledem na zvláštní úpravu řízení ve věci mladistvých a ochranu oběti nebudou další informace poskytovány. Hlavní líčení bude probíhat jako neveřejné, vyjma vyhlášení rozsudku, které je ze zákona vždy veřejné,“ uvedl mluvčí pražského městského soudu Wenig.

Mladík podle policie na ženu zaútočil a odtáhl do křoví u zastávky MHD v ulici Doupovská v Praze 10. Kriminalisté ho dopadli po rozsáhlé pátrací akci během několika hodin. Napadená žena skončila se zraněními v nemocnici. Kriminalisté následně muže obvinili, soud ho pak poslal do vazby. Mladíkovi hrozí maximálně pětileté vězení. Kdyby byl dospělý, mohly by mu soudy uložit až dvanáct let.