Státní podpora bydlení stojí miliardy, na trh má ale zanedbatelný vliv, tvrdí NKÚ

Bartošova předchůdkyně Dostálová pro ČT24 konstatovala, že je třeba zprávu NKÚ brát v kontextu. „Je potřeba říci, že těch 13,9 miliardy nešlo jenom do výstavby bytů, ale jsou za to samozřejmě zrekonstruovány výtahy, (další vznikly) v budovách, kde výtahy vůbec nebyly, aby se odsud senioři nevystěhovávali. Jsou v tom peníze pro podporu technické infrastruktury, neboli zainvestování pozemků pro bytovou výstavbu, stejně jako peníze na bezbariérovost,“ prohlásila Dostálová.

Podle ní muselo ANO řešit i vnitřní dluh po předchozích vládách. Ty prý bytovou politiku dlouhodobě dostatečně neřešily. „Navíc základním pilířem řešení bytové otázky v Česku měl být nový stavební zákon, který jsme dokončili. Měl ambici zcela zásadním způsobem ovlivnit ve střednědobém horizontu situaci na trhu bydlení. Navzdory tomu, že vyhrál cenu zákon roku, pětikoalice schválila jeho odklad a nakonec byl přijat ve vykuchané podobě. A není funkční dodnes,“ dodala.

Současné vedení ministerstva pro místní rozvoj napsalo, že SFPI loni pod novým vedením úspěšně nahradil neefektivní programy Nájemní byty a Výstavba pro obce. Letos také obcím začne nabízet praktické poradenství pro přípravu projektů bytové výstavby. Systémové řešení bytové nouze a jeho financování pro samosprávy má přinést návrh zákona o podpoře v bydlení, který MMR připravilo společně s ministerstvem práce a sociálních věcí. Návrh by sněmovna měla projednat letos. „Je to zákon, který významně může změnit politiku bydlení v České republice. A čekáme na něj téměř třicet let. Společně s celou širokou reformou Bydlení pro život je to teď moje nejžhavější želízko v ohni,“ poznamenal Bartoš.

Z kontroly také vyplynulo, že MMR nemá dostatek informací o početnosti cílových skupin, o velikosti a kvalitě bytového fondu, zvláště pak toho, který je využíván k sociálnímu bydlení. „MMR ani SFPI nedisponují přehledem o skutečné obsazenosti sociálních a nájemních bytů,“ upozorňují kontroloři. Resort podle Bartoše buduje tým zkušených analytiků. „V závěru roku jsme zveřejnili výzkum obecních bytových fondů a také dlouhodobě neobydlených bytů,“ dodal ministr.