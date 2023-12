Stát převezme nemovitosti s neznámým vlastníkem. Přihlásit se lze do konce roku

UDÁLOSTI: Zbývá poslední měsíc na to, aby se vyjasnilo vlastnictví u 140 tisíc nemovitostí (zdroj: ČT24)

Stát by mohl na počátku ledna získat 138 tisíc pozemků a dva tisíce staveb. Jsou to nemovitosti, u nichž není známý majitel. Na stát přejde majetek, ke kterému se nikdo do konce roku nepřihlásí. V některých případech doufají obce, že vzápětí majetek získají od státu ony.