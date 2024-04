Soud podmíněně propustil lékaře Toběrného z korupční kauzy na Homolce

Na svobodě je Michal Toběrný, který byl odsouzen v korupční kauze okolo ředitele Nemocnice Na Homolce Vladimíra Dbalého. Upozornily na to Seznam Zprávy. Z vězení Toběrný mohl odejít poté, co pražský městský soud potvrdil rozhodnutí obvodního soudu. Ten ho podmíněně propustil po uplynutí více než třetiny z šestiletého trestu odnětí svobody a po zaplacení pětimilionového peněžitého trestu.

Podle pravomocného verdiktu někdejší ředitel Nemocnice Na Homolce Dbalý a jeho náměstek Toběrný ovlivnili v roce 2009 tendr na nákup gamanože a zakázku na chorobopisy. Chirurg čelil společně s Dbalým v souvislosti s korupcí kolem nemocničních zakázek ještě další obžalobě, soud ale jejich stíhání poté, co byli potrestáni v první kauze, označil za neúčelné.

Soud poslal Dbalého na devět let za mříže, majetek mu nechal propadnout

Státní zástupce v minulosti hovořil v případě Toběrného o údajném nedostatku sebereflexe. Chirurg ale u Obvodního soudu pro Prahu 4, který o jeho propuštění rozhodoval na začátku března, přiznal, že byl součástí korupčního systému a že toleroval neetické jednání, místo aby na něj upozornil. O podmíněném propuštění původně rozhodl obvodní soud, ale státní zástupce podal stížnost, takže se Toběrného žádostí zabýval ještě městský soud, který rozhodl v neveřejném jednání.

Toběrný ve výkonu trestu pracoval, a to jako lékař ve vazbě. U obvodního soudu také sdělil, že po podmíněném propuštění by dál na zkrácený úvazek pracoval jako praktický lékař v pankrácké věznici a zároveň by dělal chirurga na klinice Centrum zdraví Smíchov.