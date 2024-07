Stát se Rathovi neomluví za výroky státního zástupce

Rozhovor, který Jirát poskytl Lidovým novinám, vznikl v červenci 2015 po prvním z nepravomocných rozsudků v Rathových kauzách zmanipulovaných zakázek Středočeského kraje. Nesl titulek „Žalobce otevřeně: Rath má někde ulité miliony. Do vězení nenastoupí“. Jirát v něm politika zkritizoval za obstrukce a chování v jednací síni. Řekl, že Rath lhal do médií a také že má v zahraničních firmách schované stovky milionů korun z trestné činnosti.

Podstatou sporu je podle Černého to, že státní zástupci, kteří se u veřejnosti těší velké důvěře, by měli velmi zvažovat, co sdělují médiím. Neměly by to být domněnky či spekulace. Jirátův rozhovor podle advokáta rozhodně nelze podřadit pod poskytování informací na základě trestního řádu.

„Kdyby takhle vystupovali soudci a odpovídali na to, jakou mají karmu nebo jak se jim spalo, bylo by to snížení důstojnosti funkce soudce. Mám za to, že státní zástupci by měli dodržovat v zásadě stejné standardy,“ řekl právník odvolacímu senátu.

Vleklý soudní spor

Rath původně zažaloval přímo Jiráta a od té doby se spor vlekl. Soudy totiž opakovaně řešily, vůči komu má vlastně nárok uplatňovat. Původní žalobu na Jiráta justice zamítla s tím, že ji Rath musí nasměrovat na Jirátova zaměstnavatele – středočeské krajské státní zastupitelství. Následně soudy pravomocně zamítly tu část žaloby, v níž se Rath domáhal po zastupitelství omluvy za výrok, že lhal do médií. Ohledně zbytku sporu pak justice Rathovi sdělila, že musí zažalovat ministerstvo spravedlnosti, nikoliv státní zastupitelství.

„V době, kdy ten článek vyšel, nic nenaznačovalo tomu, že se jednalo o výkon funkce. Se znalostí dnešních rozhodování odvolacích soudů je v podstatě výhodnější přímo hned žalovat stát i v případě, že se ta věc jeví jako exces státního úředníka,“ poznamenal k tomu Černý.

Davida Ratha zadržela policie v květnu 2012 se sedmimilionovým úplatkem v krabici od vína. Soudy ho následně za korupci poslaly celkem na osm let do vězení. Nyní už je na svobodě, vzhledem k podmíněnému propuštění si z trestu odpykal zhruba polovinu. Součástí verdiktu byl i peněžitý trest 13 milionů korun.