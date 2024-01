Přibývá sporů mezi zákazníky a dodavateli energií, hlavně kvůli vyúčtování

Podezření na špatné vyúčtování za energie, to je nejčastější spor mezi spotřebiteli a dodavateli. Dokument je proto důležité zkontrolovat a nejprve ověřit, komu je adresovaný a za jaké je období. „Je zapotřebí podívat se na to, kolik jsme zaplatili za elektřinu celkem, vedle toho vidíme, kolik jsme zaplatili na zálohách a výsledkem toho je nějaký přeplatek nebo nedoplatek,“ vysvětlil Lukáš Kaňok z projektu Kalkulátor.cz.

Dál by si měl zákazník zkontrolovat, jakou měl spotřebu a kolik za elektřinu nebo plyn platil. Cena by se měla shodovat s tou ve smlouvě. „Důležité je nezapomenout na to, že nám dodavatel mohl poslat nějaký dodatek nebo informační dopis o tom, že se zdražilo, a v tu chvíli cena už nemusí odpovídat tomu, co ve faktuře původně bylo,“ doplnil Kaňok.

Jenže to někteří dodavatelé nedodrželi a cenu naúčtovali vyšší, než jaká byla ve smlouvě. V takovém případě mohou zákazníci vyúčtování písemně reklamovat. Přidat by měli své údaje, číslo smlouvy a důvod. „Jestliže dodavatel trvá na úhradě vyšší ceny, tak pokud se chceme domoci snížení plateb, znamenalo by to podat návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu,“ popsal mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort.