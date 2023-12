Při požáru domu s pečovatelskou službou u Českého Krumlova se zranili čtyři lidé

Čtyři lidé se v pátek zranili při požáru domu s pečovatelskou službou ve Větřní na Českokrumlovsku, jeden člověk je popálený. Informoval o tom krajský policejní mluvčí Milan Bajcura. Hasiči a policisté vyvedli z domu dvanáct lidí. Popáleného člověka přepravili záchranáři do pražského traumacentra, řekl starosta Větřní Antonín Krák (ČSSD). Náhradní ubytování podle něj bude potřebovat zhruba pět lidí. Hasiči mají požár pod kontrolou, příčinu zjišťují.

Požár v domě, který je v ulici na Žofíně, vypukl krátce po půl šesté. „Společně jsme vyvedli z domu dvanáct osob, z nich jsou čtyři zraněné. Nadýchaly se zplodin,“ řekl Bajcura.

Požár vznikl v bytě, který je v prvním patře domu, rozšířil se po celém patře.

„Zahořelo u jednoho postiženého, který byl letecky transportován na traumacentrum na (pražské) Vinohrady. Teď jsme převezli těch jedenáct lidí do bývalého hotelu Golf, jehož majitelem je naše město. Máme ho zprovozněný i pro rodiny ukrajinských uprchlíků. Teď jsou tady všechny záchranky a lékaři, kteří provádí vyšetření všech jedenácti osob a stanoví další postup, jestli někdo pojede do nemocnice, nebo jestli stačí ošetření na místě, nebo nepotřebují vůbec nic a my je můžeme ubytovat,“ řekl starosta Krák.

Dům je nyní neobyvatelný

Většina lidí podle něj může jít ke svým rodinám. „Přišli lidé, že si vezmou třeba maminku domů. Bude se jednat o čtyři, pět lidí, které ubytujeme,“ dodal. Celý třípatrový dům, který město rekonstruovalo, je nyní neobyvatelný, dodal starosta.

Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Požár už mají pod kontrolou, lokalizovali ho v 18:07. Na místě je sedm cisteren a automobilová plošina. Hasiči zasahovali v dýchací technice. „Nyní budeme dohašovat a odvětrávat,“ uvedli na síti X po 18. hodině.

Policie a hasiči budou zjišťovat, za jakých okolností začalo hořet, řekl Bajcura. Podle Fajtlové bylo na místě šest pozemních posádek záchranářů, vrtulník letecké záchranné služby a mířily tam další dvě pozemní posádky. Zasahují profesionální hasiči z Krumlova a dobrovolní hasiči z Větřní, Rožmberka nad Vltavou a Hořic na Šumavě.