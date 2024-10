Praktičtí lékaři vyhlásí protest, nesouhlasí s návrhem úhradové vyhlášky

Praktičtí lékaři vyhlásí v reakci na návrh úhradové vyhlášky na příští rok protest. Počítali s meziročním nárůstem úhrad zdravotní péče o 3,3 procenta, podle aktuálního znění vyhlášky ale mají úhrady růst pouze o 2,83 procenta. Protest je naplánovaný od úterý 29. října do středy 30. října. Předseda Sdružení praktických lékařů Petr Šonka předpokládá, že se zapojí většina ordinací.

Praktičtí lékaři počítali s vyšším nárůstem úhrad za zdravotní péči. Tu dostávají z veřejného pojištění. Sdružení praktických lékařů několikrát jednalo s ministerstvem zdravotnictví a předkládalo návrh, jak by si představovalo změnu vyhlášky. Ta by podle představ sdružení měla počítat s větším zapojením primární péče, což znamená praktických lékařů pro dospělé i pro děti. V tuto chvíli vyhláška totiž podle sdružení reflektuje spíše nemocniční péči.

„Nezohledňuje to, že tady máme jeden milion lidí bez praktického lékaře, že na polovině území České republiky je špatná dostupnost pediatrů a na jedné třetině území je špatná dostupnost praktických lékařů pro dospělé,“ dodal Šonka.

Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob oponoval, že nemocnice situaci vidí zase naopak. „Úhradová vyhláška je nyní už ve finále, ještě není účinná a může dojít k drobným změnám, ale nejsem si jist, jestli takového typu, protože nárůst (úhrad) tam je,“ doplnil.

Dva dny

Protest je naplánovaný na dva dny – od úterý 29. do středy 30. října. V tyto dny by měly být ordinace zavřené. Sdružení praktických lékařů chce vyzvat všechny lékaře a ordinace, aby se do protestu zapojili. Předseda sdružení Šonka předpokládá, že se zapojí většina ordinací. V případě akutní nouze najdou pacienti potřebné kontakty na dveřích ordinací.

Zástupci praktických lékařů poslali dopis předsedovi vlády Petru Fialovi (ODS), v němž vysvětlují, proč se pro protest rozhodli.