Policisté chtějí opilým šoférům zabavovat klíčky

Dopravní policie chce rozšířit možnosti, jak zabránit v jízdě šoférům, kteří řídí opilí nebo pod vlivem drog. Odtah nebo použití botičky jsou legálně možné, ale procesně podle strážců zákona složité. Nově by chtěli provinilcům zabavovat klíče od vozu. Tato praxe funguje v některých okolních zemích.

„Technickým prostředkem, to znamená takzvanou botičkou, případně odtažením vozidla,“ upřesňuje nadpraporčík Jaroslav Dražil z policejního prezidia. Právě odtah ale podle něj zabere čas a jsou k němu potřeba další síly.

Ročně policisté odhalí a pokutují kolem deseti tisíc řidičů, kteří jezdí opilí nebo zdrogovaní. Řadě z nich přímo na místě zakážou další jízdu. Ne vždy ale dotyční uposlechnou a poté, co hlídka odjede, i oni znovu sednou za volant. Policisté tvrdí, že mají v podstatě dvě možnosti, jak takovému chování zabránit.

Štáb ČT s policisty zamířil na služebnu, kde chtěli ukázat, že v hlídkovém voze běžně není pro botičku místo. Prioritní jsou totiž testery na alkohol nebo přístroj na měření rychlosti. A nelze ji prý dát ani do interiéru služebního auta, protože by botička mohla jeho posádku ohrozit.

Z průzkumu, který si udělal sám ředitel dopravní policie, vyplývá, že možnost odtahu nebo použití botičky drtivá většina dotázaných kolegů považuje za problém. I proto chce prosadit další možnost – zabavení klíčků od auta. Ty by si pak řidiči mohli vyzvednout na služebně.

Zpřísnění postihů

„Co se týče těch klíčků, tak upozorňujeme na to, že celá řada moderních vozidel už klasický klíč nemá. A že by bylo mnohem vhodnější to pojmenovat obecněji – zabránit vhodným způsobem v jízdě,“ podotkl ministr dopravy Martin Kupka (ODS).

Kromě tohoto návrhu by se do technické novely silničního zákona mohlo dostat zpřísnění postihu za zneužití záchranářské uličky nebo zvýšení pokuty při zavinění dopravní nehody.