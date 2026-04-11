Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů


11. 4. 2026Aktualizovánopřed 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Policie zadržela čtyři lidi podezřelé z krádeže peněz z bankomatů v pražské Opatovské ulici minulý víkend. Pachatelé předtím bankomaty poškodili.

„V souvislosti s krádeží peněz z bankomatů v ulici Opatovská v Praze 4 kriminalisté z 1. oddělení včera za pomoci zásahové jednotky zadrželi čtyři podezřelé osoby. Nyní jsou s nimi prováděny standardní úkony trestního řízení,“ informovala policie.

Bankomaty tehdy neznámí pachatelé poškodili v noci na 4. dubna a odnesli z nich všechny peníze. Jednalo se o dvě zařízení v Opatovické ulici v Praze z venkovní strany obchodního centra. Policií zveřejněná fotografie naznačovala, že bankomaty byly poničené s použitím výbušniny. Takové útoky jsou podle mluvčích bank ojedinělé.

Škoda byla vyčíslena na několik milionů. Podezřelí odjeli z místa na elektrokoloběžkách. Policie po činu dočasně uzavřela okolí a bankomaty před ohledáním prověřili pyrotechnici.

V Praze někdo vykradl bankomaty, poničil je asi výbušninou. Škoda je v milionech
Vykradené bankomaty v Praze 4

V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

13:16Aktualizovánopřed 11 mminutami
Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

16:03Aktualizovánopřed 21 mminutami
Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

před 8 hhodinami
Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

Artemis II se vrátila na Zemi. Přistání do oceánu proběhlo úspěšně

včeraAktualizovánopřed 8 hhodinami
Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

Německo chystá rozsáhlou reformu daní a důchodů

před 9 hhodinami
Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

před 10 hhodinami
Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

před 10 hhodinami
Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

Turek chce i nadále jezdit na unijní rady, chystá se i hlasovat

před 20 hhodinami

V Praze se protestovalo proti potratům i za práva žen

Prahou v sobotu odpoledne procházel Pochod pro život, který organizovali odpůrci potratů z Hnutí pro život. Na několika místech došlo k verbálním střetům mezi účastníky pochodu a kritiky jejich názorů. Policisté zadrželi pět lidí, kteří při blokádách průvodu neuposlechli jejich výzvy. Vážnější střety neřešili. Dopoledne se rovněž v Praze uskutečnila akce Praha je feministická, mimo jiné na podporu rozhodování žen o jejich těle, a tedy i o svobodě rozhodnout se o potratu v případě nechtěného těhotenství.
Dle Hřiba se v Maďarsku hraje o ruskou pátou kolonu, dle Rajchla o suverenitu

O víkendu rozhodnou voliči v Maďarsku o tom, jestli si křeslo premiéra udrží Viktor Orbán, nebo ho po šestnácti letech u moci vystřídá opozice. Poslanec Jindřich Rajchl (PRO, klub SPD) v Událostech, komentářích řekl, že se hraje o to, jestli bude pokračovat Orbánem reprezentovaný směr, který označil za „národně-tradicionalistický“, „suverénní“ a „sebevědomý“. „Je to rozhodování o tom, zda nadále bude vládnout v Maďarsku ruská pátá kolona,“ uvedl v debatě moderované Terezou Řezníčkovou šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
Ministerstvo financí je proti vyšší rodičovské. Resort práce musí najít peníze

Ministerstvo financí nebude souhlasit se zvýšením rodičovské, pokud si na ni ministerstvo práce a sociálních věcí neuspoří ve svém rozpočtu. Odmítá zvedat v příštích letech výdaje státu. Poukazuje i na to, že bez dalších úprav by přidání mohlo oslabit motivaci matek k dřívějšímu návratu do práce. Vyplývá to z připomínek k chystané novele se zvýšením rodičovské od ledna pro nově narozené děti.
Možnost dobrovolně se vyloučit z hazardu využívá výrazně více lidí

Počet lidí, kteří se nechají dobrovolně vyloučit z hazardních her, prudce vzrostl. Aktuálně jich je přes 64 tisíc, což je více než dvojnásobek oproti konci roku 2024. Vyplývá to ze statistik ministerstva financí, které rejstřík vyloučených osob spustilo už v roce 2020. Podle adiktologa Viktora Mravčíka k nárůstu přispěla novela zákona, která od července 2024 proces zjednodušila.
Soudy, zda Česko závazek k NATO splní, jsou dle Zůny předčasné. Opozice přístup kritizuje

Zatím není možné říct, zda Severoatlantická aliance český způsob financování obrany v letošním roce uzná jako splnění závazku dvou procent HDP, je potřeba počkat na oficiální výpočet, sdělil v rozhovoru pro ČT ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD). Člen sněmovních výborů pro bezpečnost a pro obranu Pavel Žáček (ODS) v 90' ČT24 přístup kritizoval, neplnění je podle něj zřejmé už nyní. Podobně se vyjádřil jeho kolega z výboru pro bezpečnost Samuel Volpe (Piráti), podle něhož koalice šetří na obraně v nejhorší možnou dobu.
Vláda odkládá státní podporu hypoték pro mladé rodiny

Plánovaná státní podpora hypoték pro mladé rodiny a potřebné profese se zatím nekoná. V aktuální hospodářské strategii chybí. Prioritou kabinetu je dokončení úpravy stavebního zákona.
Soud vzal v kauze dotačního podvodu do vazby viceprezidenta Hospodářské komory

Městský soud v Brně vzal do vazby viceprezidenta Hospodářské komory a podnikatele Michala Štefla v kauze stamilionových dotací na brněnské inovační centrum. Další dva aktéry, u kterých pověřený evropský žalobce Radek Mezlík žádal vazbu, pustil na svobodu. Jde o pracovnici brněnského stavebního úřadu Ivanu Hlávkovou a podle dostupných informací také o bývalého náměstka na ministerstvu průmyslu a obchodu Mariana Piechu.
