Policie zadržela podezřelé z krádeže peněz z bankomatů

Policie zadržela čtyři lidi podezřelé z krádeže peněz z bankomatů v pražské Opatovské ulici minulý víkend. Pachatelé předtím bankomaty poškodili.
„V souvislosti s krádeží peněz z bankomatů v ulici Opatovská v Praze 4 kriminalisté z 1. oddělení včera za pomoci zásahové jednotky zadrželi čtyři podezřelé osoby. Nyní jsou s nimi prováděny standardní úkony trestního řízení,“ informovala policie.
Bankomaty tehdy neznámí pachatelé poškodili v noci na 4. dubna a odnesli z nich všechny peníze. Jednalo se o dvě zařízení v Opatovické ulici v Praze z venkovní strany obchodního centra. Policií zveřejněná fotografie naznačovala, že bankomaty byly poničené s použitím výbušniny. Takové útoky jsou podle mluvčích bank ojedinělé.
Škoda byla vyčíslena na několik milionů. Podezřelí odjeli z místa na elektrokoloběžkách. Policie po činu dočasně uzavřela okolí a bankomaty před ohledáním prověřili pyrotechnici.