Policie stíhá tři lidi za přípravu nájemné vraždy

Policie zahájila stíhání tří lidí, podezírá je z přípravy nájemné vraždy a nedovoleného ozbrojování. Na webu o tom v pátek informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Jaroslav Ibehej. Obviněným hrozí patnáct až dvacet let vězení, případně výjimečný trest. Bližší informace k obviněným mluvčí neuvedl. Podle serveru iROZHLAS.cz a Radiožurnálu se případ týká pracovnice Nejvyššího kontrolního úřadu, která si přes prostředníka chtěla objednat zabití manžela.

„Obviněné osoby měly podle našich závěrů ve vzájemné spolupráci připravovat nájemnou vraždu osoby z podnikatelského prostředí, a to s cílem získat pro sebe majetkový prospěch. Dvě osoby jsou stíhány vazebně,“ uvedl Ibehej. Na případ podle něj dohlíží Městské státní zastupitelství v Praze.

Server iROZHLAS.cz píše, že žena vraždu svého manžela plánovala od loňského léta. Našla si proto prostředníka, který měl za finanční odměnu najít toho, kdo vraždu vykoná. Trojice se pak sešla v Praze na koordinační schůzce, na které žena údajně předala zálohu 300 tisíc korun. Podle serveru byla připravena zaplatit za nájemnou vraždu jeden a půl milionu korun.

Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ), kde žena dosud pracovala, se od zaměstnankyně distancuje. Podle mluvčí NKÚ Hany Kadečkové je policie o vyšetřování informovala. „Toto podezření nijak nesouvisí s výkonem práce této osoby, ani s činností NKÚ,“ doplnila Kadečková s tím, že další informace nebude poskytovat. Do práce žena podle serveru nedochází.

Pokud by se vina prokázala, ženě a jednomu z mužů hrozí patnáct až dvacet let vezení, s tím, že by mohli dostat i doživotí. Obviněným přitížil, fakt, že za plánem stála vidina majetkového obohacení, zamýšlenou obětí byl totiž podnikatel. Třetího ze stíhaných policie viní pouze z nedovoleného ozbrojování.