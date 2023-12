Policie opět připravila kalendář nevyřešených případů. Nové podněty tím v minulosti získala k deseti kauzám

V Česku se letos policie zatím zabývala 147 vraždami, 120 jich kriminalisté objasnili. Vrahem je nejčastěji člověk z blízkého okolí oběti. Někdy ale po pachateli policisté pátrají roky. K získání informací využívají i kalendář nevyřešených případů. Sestavili ho už potřetí a dvanáct set kusů posílají do věznic.

„Stalo se i mně, že na můj dosahový telefon volala osoba podnět, informaci ke konkrétním případu, a to na základě toho, že se dozvěděla o případu v kalendáři,“ vysvětlil mluvčí Policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Každá drobnost může pomoci

„Zkušenosti nám ukázaly, že i jakákoliv malá drobnost může přinést zásadní průlom,“ doplnil vedoucí I. oddělení Policejního prezidia. V předchozích letech takto detektivové získali nové podněty k deseti kauzám. U jedné vraždy teď chystají obvinění.

„Je zjevné, že lidé mají tyto případy stále v paměti. Ty informace mohou navodit nějaké vzpomínky, dosud nevyřčené informace,“ míní vedoucí I. oddělení. Ty by policie potřebovala i ke zmizení Valerie Kvasničkové. Dívku viděli naposledy v lednu 2018 v Praze 3, kde bydlela se sourozenci a babičkou, kterou později odsoudili za týrání. Co se stalo její vnučce, nikdy neřekla. V době zmizení bylo dívce šest let.

„Těch důvodů, proč se nepodaří ty případy takzvaně dotáhnout nebo zjistit konkrétního pachatele, ty jsou různé,“ řekl vedoucí I. oddělení a doplnil, že může nastat důkazní nouze nebo případ skončí před soudem a ten rozhodne o nevině.