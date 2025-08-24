U dopravních uzlů se koncentruje síť nejrůznějších obchodů, jsou však jiného charakteru než v klasických nákupních centrech. Například na nádražích nejčastěji fungují prodejny s občerstvením, drogerie nebo lékárny. Bývají prostorově menší, zároveň se ale snaží vyhovět nárokům na rychlost, kdy se většina cestujících zdrží na nádraží do patnácti minut. Nabízejí proto rychlou obsluhu, samoobslužné kiosky, automaty či vhodně balené zboží. Správa železnic eviduje o provozování prodejen a služeb na nádražích rostoucí zájem.
O nádražní prodejny je čím dál větší zájem
