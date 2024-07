Nezákonně sterilizované ženy by mohly snadněji získat odškodnění

Že už nebude moci mít další děti, zjistila až časem. Byla jednou z žen, které prosazovaly přijetí zákona o odškodnění nezákonně sterilizovaných, ale sama se peněz nedočkala. Nemá zdravotní dokumentaci. „Zdravotní dokumentace byla skartovaná po deseti letech. Byla jsem zklamaná z toho, že mi to přišlo zamítnuté,“ podotýká.

Mezi poškozenými je například Nataša Botošová, kterou sterilizovali v roce 1991 hned po narození čtvrtého syna. Tvrdí, že tehdy netušila, na jaký zákrok jde. „Mělo to být jen něco malého na děloze, nevěděla jsem co. A udělali mi zákrok,“ uvádí Botošová.

To se změní, Nejvyšší správní soud nyní vyjasnil podmínky a postup odškodňování a ten dosavadní odmítl. „Postačí, pokud předloží ministerstvu věrohodná tvrzení, takzvaná hájitelná tvrzení a alespoň nějaké důkazy nebo indicie,“ podotýká advokát David Strupek.

Zákon počítá s odškodným až tři sta tisíc korun. Rozhodnutí soudu vítají i autoři předlohy. „Věnovali se tomu stylem: ‚Žadatelko, chceš po nás peníze, ty to dolož.‘ Ale ono je to naopak: ‚Ty, státe, si ji nezákonně sterilizoval, ty se jí to snaž nějak, alespoň trošku vykompenzovat‘,“ vysvětluje předsedkyně mandátového a imunitního výboru sněmovny a spoluautorka předlohy Helena Válková (ANO). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že všechna rozhodnutí a doporučení soudu bude akceptovat.

Resort dosud eviduje téměř devatenáct set žádostí – 659 jich zatím nevyřídilo. O odškodnění mohou poškozené žádat už jen půl roku.