Nežádal jsem pro první dámu peníze navíc, náhrady by šly z mého, říká Pavel

Debatu kolem náhrad pro partnerku hlavy státu označil Pavel ve videu na síti X jako emotivní. První dáma podle něj stejně jako prezident při službě Česku pracuje na konkrétních tématech, cestuje a reprezentuje. Pavel považuje za správné, aby výdaje s tím spojené byly správným způsobem oceněny, řekl. „Zároveň není správné, aby doba, kterou první dáma stráví službou, nebyla započítána do důchodu, aby jí nebylo hrazeno zdravotní a sociální pojištění. To je nefér a to jsem chtěl napravit,“ dodal.

O plánu zavést financování činnosti partnerky či partnera hlavy státu poprvé informoval minulý týden server Blesk.cz. Dosud první dámy neměly nárok na vlastní náhrady výdajů spojených se svým postem a pozice partnerky či manželky prezidenta ani není nijak ukotvená v právním řádu. Kancelář prezidenta republiky vnímá návrh jako komplexní řešení, které by mělo historicky poprvé usnadnit efektivní fungování první dámy, uvedl vedoucí kanceláře Milan Vašina.

Návrh vzbudil nelibost u části veřejnosti a zástupců sněmovní opozice. Obhajovali ho naopak představitelé některých vládních stran. Podle bývalého hradního protokoláře Miroslava Sklenáře návrh dává smysl. Při samostatné cestě Evy Pavlové by zaměstnanci kanceláře měli nyní zaplacený hotel i letenky, ale ona by si to platila sama, respektive platil by to manžel z náhrad, řekl Blesku.