Neúspěch neznamená zůstat na místě, říká expert k digitalizaci

V porovnání se světem je na tom Česko v oblasti digitalizace poměrně dobře, míní Kačena, který se odvolává na různé srovnávací žebříčky. „Pak je ale řada oblastí, kde už na tom tak dobře nejsme,“ hodnotí.

Kauzu kolem digitalizace stavebního řízení příliš nesledoval. „Ale vždy když vznikne podobný problém nebo kauza, tak to vyvolává nedůvěru občanů ve stát. Obecně my jako Češi jsme hrozně konzervativní a to se prolíná celou společností. Jakýkoli neúspěšný modernizační projekt nás vlastně utvrdí v tom, že nejlepší je zůstat v tom stávajícím stavu, a to rozhodně dobře není,“ je přesvědčen odborník na AI.

Modernizace veřejné správy, včetně jejích jednotlivých služeb, je podle něj potřeba. „To, že se něco nepovede, neznamená, že máme zůstat stát na místě,“ podotkl Kačena.