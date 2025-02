Nejčastější příčina úmrtí v Česku je onemocnění srdce a cév. Každý rok jim podlehne čtyřicet tisíc lidí. Řadě potíží se přitom podle lékařů dá zabránit. Národní kardiovaskulární plán počítá s větší i dřívější prevencí těchto onemocnění. Změnit by se měly třeba pravidelné prohlídky u praktiků, kteří by mohli stanovit častější návštěvy. Prohlídky by se také měly rozšířit o nová vyšetření.