Některá města kvůli střelbě na univerzitě ruší novoroční ohňostroje

„Mluvila jsem s jednou slečnou, která tam taky byla a ta říkala, že se děsí silvestra. Že se děsí toho, že budou petardy. Myslím, že to bude něco, co pro ty lidi bude otevírat zpátky trauma, které zažili,“ míní krizová interventka z FN Motol Alice Řezníčková.

„To nejmenší, co můžeme jeden pro druhého v téhle době udělat, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat napětí a případná traumata,“ uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN).

„Souhlasím s tím. Je nám těch lidí strašně líto,“ říká obyvatelka Smečna Alice Jonášová. Podle Burdy by město takto postupovalo i bez výzvy ministra vnitra. Ten po vánočních svátcích napsal dopis starostům, aby ohňostroje nepořádali.

Pražská filozofická fakulta zrušila výuku do konce semestru, zkoušky budou dobrovolné

V Protivíně chystají velký ohňostroj

Například v Kladně ohňostroj rušit nebudou. Město ho nechá 1. ledna v šest hodin tradičně odpálit ze střechy hotelu. „S apelem ministra Rakušana se neztotožňujeme, ale v žádném případě to neznamená nějakou neúctu k obětem tragické události na filozofické fakultě,“ říká vedoucí kanceláře kladenského primátora Jindřich Pecinovský.

Podobně se rozhodli i v Protivíně, kde chystají největší ohňostroj na jihu Čech. České dráhy kromě běžných spojů vypraví do Protivína a zpátky vlak navíc, aby lidem pomohly dopravu na ohňostroj zvládnout.

Naopak v dvoutisícové Kardašově Řečici s ohňostrojem letos nepočítají. Na vývěsní tabuli obce teď vyzývají i obyvatele, aby rachejtle nechali doma.

Částečný zákaz platí v Praze či v Jihlavě

Ohňostroje letos vůbec neplánovaly ani magistráty některých velkých měst, třeba Prahy a Ostravy. Přístup tamních obvodů se ale liší. Některé program s pyrotechnikou zrušily až nyní, část z nich s nimi počítá dál. Z dalších krajských měst ohňostroj plánovala třeba Olomouc, Hradec Králové, nebo Pardubice, ale rozhodla se ho zrušit.

S ohňostrojem dál počítají například Zlín, Jihlava, Ústí nad Labem a také řada míst v Plzeňském kraji. „Ohňostroj jsme se rozhodli nerušit, protože to je přesně to, o co šílencům, kteří páchají ty hrůzné činy, jde,“ sdělil starosta městského obvodu Plzeň 3 David Procházka (ANO).

Bez pyrotechniky ale každoročně slaví příchod nového roku třeba Karlovy Vary a další města v tomto regionu, Liberec nebo Brno.