Na Hradě žádné mocenské spory nebyly, tvrdí končící kancléřka Vohralíková

Média spekulovala, že za její odchod může neshoda s poradcem prezidenta Petrem Kolářem, kterému Vohralíková nepožádala o bezpečnostní prověrku. To však Vohralíková odmítla potvrdit. „Jestliže stavíte tým kompetentních ředitelů, máte dvě možnosti: Buďto jim budete říkat, co mají dělat, nebo je necháte dělat jejich práci. Já jsme pro tu druhou variantu. A ve chvíli, kdy bezpečnostní ředitelka přijde a vyhodnotí, že zažádat o prověrku pro Petra Koláře, který má dohodu o provedení práce, je v rozporu se zákonem, tak já to nebudu kroutit,“ řekla. Vysvětlila, že Kolář neměl v popisu práce seznamovat se s utajenými dokumenty, proto o prověrku požádat ani nešlo.

Některá média také spekulovala, že Kolář Vohralíkovou obvinil z toho, že blokuje přístup k hlavě státu. I to končící kancléřka odmítla. Prezident by to podle ní nikdy nepřipustil. Dodala, že podle ní není profesionální řešit personální spory skrz média.

Verze, že se dostala do sporu s bývalou mluvčí Markétou Řehákovou a poradkyní a vedoucí kampaně Lindou Jozwiak Kopeckou a že mezi sebou měli úředníci a původní Pavlovi spolupracovníci mocenské spory, je podle ní zavádějící. „Nejvíc mě napadalo, jestli by ta interpretace byla stejná, kdyby to byl muž a dva muži,“ dodává.

Prezident minulý a současný

Přebírat prezidentskou kancelář po spolupracovnících Miloše Zemana bylo podle ní jako pohybovat se v minovém poli. Chyběla jí organizační struktura pro zaměstnance, které si Pavel přivedl. Je podle ní velká řada věcí, ve kterých policie šetří její předchůdce. Ona si ale za cíl kladla hlavně udělat změny do budoucna.

Jednou z jejích nejlepších zkušeností za poslední rok jsou Pavlovy cesty do regionů. „Jemu ty lidské debaty opravdu jdou. Není to tak, že by proběhla a nic, on si z toho bere spoustu podnětů pro své uvažování,“ říká. Ptát se ho, jestli bude kandidovat znovu, jí nepřijde na místě. Prezident je podle ní uvážlivý a rázný a rozhodnutí dělá sám.

Kam dál zamíří, Vohralíková zatím neví. Většinu kariéry strávila ve státní správě, ale má zkušenosti i ze soukromého a akademického sektoru.