Mladí řidiči testovali dovednosti na polygonu ve Vysokém Mýtě

Podle ministerstva dopravy bylo zavedení programu L17, tedy možnosti absolvovat autoškolu už v sedmnácti letech, správným krokem. Vycházejí z velkého zájmu uchazečů o zápis do autoškoly, ale třeba i z malé nehodovosti těchto řidičů. Ti musí až do osmnácti let vždy jezdit s doprovodem – většinou rodičem. Své dovednosti si mohli mladí řidiči v sobotu vyzkoušet na polygonu ve Vysokém Mýtě.