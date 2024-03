Mírně se ochladí, na horách v novém týdnu zřejmě i zasněží

Teploty kolem patnácti stupňů Celsia, které přinesl víkend a znovu na podobnou hodnotu mají vystoupat i v pondělí, nevydrží. V týdnu se podle meteorologů ochladí, i když vesměs ne dramaticky – většinou k deseti stupňům. Na horách by ale mělo začít opět mrznout a také sněžit. V nižších polohách by mrazivé nebo s teplotami jen těsně nad nulou měly být alespoň noci.

Pátým týdnem pokračují v Česku jarní prázdniny, které jsou sice určeny k tomu, aby mohly děti vyrazit lyžovat na hory, letos ale mnohé z nich našly jen holé pláně a začátek března to ještě zdůraznil. V neděli bylo až 17,8 stupně Celsia – tolik naměřili meteorologové v Dyjákovicích na Znojemsku – a zimní sezonu definitivně ukončilo několik lyžařských středisek, v provozu zůstávají hlavně ta největší krkonošská či jesenická.

Nový týden by ale závan zimy ještě měl na hory přinést. „V noci na úterý a během úterý přes Česko od severu, severovýchodu přejde slabší studená fronta,“ uvedl meteorolog ČT Jan Šrámek. Většinu týdne má být v polohách nad 800 metry (na Šumavě však až ve výškách nad 1100 nebo 1200 metrů) takové počasí, že by mohl hlavně v úterý a středu padat sníh. V pondělí ale ještě ne, to bude i v kilometrové výšce na horách zřejmě kolem devíti stupňů a ve většině Česka dvanáct až šestnáct stupňů Celsia.