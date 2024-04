Láska chce zcela narovnat práva stejnopohlavních párů, Hraba mluví o „kulturní válce“

„Je to v souladu s jednacím řádem, je to jedna z možností, ač velmi neobvyklá. Vyřadila z možnosti diskutovat drtivou většinu senátorů, protože mohli mluvit jen ti s přednostním právem. Ale z hlediska formálního – splnění všech podmínek – tam problém nevidím,“ konstatoval v úvodu diskuze na ČT24 Hraba.

„Byl to domluvený postup, bavili jsme se o tom už den předem, ale není to tak, že by obcházel lidovce. Senát je suverén a pokud se výraznou většinou shodne na tom, že některou věc projednávat nebude, je to jeho právo. Je to věc neobvyklá, neměla by se stát standardem. Proto také všichni předsedové klubů, kteří s tím návrhem souhlasili, vystoupili v rozpravě a vysvětlili, v čem je to výjimečné, proč tak činíme. A vybrali jsme si toto právo na deset let dopředu,“ popsal Láska.

Předsedové senátních klubů podle něj o věci „bohatě“ diskutovali a hledali řešení. Podle Hraby se STAN posunul od partnerství a rovnoprávných sňatků k manželství pro všechny, což byl pro něj osobně jeden z důvodů ke změně politické pozice. Ze strany odešel předloni.

Hraba: Diskutovat se mělo

„Já jsem diskuzi, která by v Senátu byla košatá, chtěl, hlasoval jsem proti tomu, aby byl tento bod vyřazen z programu. Myslím, že diskuze proběhnout měla, byť nebylo jasné, který z návrhů by měl podporu,“ je přesvědčený Hraba.

Láska přiznal, že byl připravený i pozměňovací návrh, který by „vrátil do hry“ plnohodnotné manželství pro stejnopohlavní páry. „Kolegové poctivě obešli čtyři výbory, kde jsme ten názor prezentovali, ale nikde jsme s návrhem neuspěli. Před sebou jsme tak měli jen dvě varianty – schválit, to co přišlo (ze sněmovny) a co rozhodně není dokonalé, nebo možná postoupit i riziko, že pokud se s jakýmkoli návrhem vrátí ten zákon do sněmovny, tak může úplně spadnout pod stůl,“ nastínil předseda senátorského klubu. I takové signály prý z dolní komory přicházely.

Hraba se se svým pozměňovacím návrhem chtěl zaměřit především na „upřesnění“ paragrafu, který řeší takzvané přiosvojení. „Ten je prostě napsaný špatně, protože používá termín partner, který občanský zákoník má pro registrovaného partnera. A zákon nemůže používat stejnou zkratku pro něco jiného, protože pak je to zaměnitelné,“ míní Hraba, podle nějž by si pak při restriktivním výkladu zákona mohli (děti) přiosvojit jen registrovaní partneři.