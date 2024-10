Instalatér zítra, malíř i za několik měsíců. Ve větších městech bývají termíny lepší

Už dlouho se mluví o tom, jak dál s řemesly. Instalatéra na drobné práce není těžké sehnat hned na další den, ale třeba na malíře pokojů se čeká týdny i měsíce. Podobně jsou na tom elektrikáři – na rozsáhlejší projekty už nemají někteří letos prostor. Vyplynulo to z telefonické ankety České televize. ČT situaci mapovala v deseti českých městech. V těch větších je často nabídka širší, termíny se tak zkracují. Těžko se obsazují hlavně místa pokrývačů, klempířů nebo tesařů. Je to fyzicky náročná práce, kterou se noví zájemci učí po škole i pět let.