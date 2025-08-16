Zájem o hotely určené výhradně dospělým, takzvané adult-only hotely, mezi turisty roste. Letošní poptávka je v porovnání s rokem 2019 trojnásobná. V zahraničí je přitom možnost ubytování bez dětí ještě četnější než v tuzemsku. Většina takto zaměřených ubytovacích zařízení nedovoluje pobyt mladším šestnácti nebo osmnácti let. Někde mají hranici nastavenou až na 21 let. V devadesáti procentech případů se jedná o čtyř až pětihvězdičkové hotely. Cena bývá v průměru o něco vyšší, protože nabízejí kvalitnější služby a modernější vybavení. Důležitou pozici mezi zájemci mají senioři.
Hotely určené výhradně dospělým zažívají příznivé období
