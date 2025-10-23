Hasiči vytáhli z Lipna auto s pozůstatky, mohou patřit pohřešovaným Rakušanům


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24
Auto, které se ztratilo před deseti lety, našli vojenští potápěči ve středu v Lipně. Hasiči ho vytáhli i s lidskými pozůstatky, které by mohly souviset se zmizením dvou Rakušanů v roce 2015, kteří v autě naposledy seděli. Kriminalisté zatím ovšem nevědí, jestli pozůstatky patří jim. Mohou být jednoho člověka i více lidí. Podle policistů bude jasněji po pitvě.

K Lipnu ve středu večer dorazil také rakouský policejní komisař. „Nemohu toho moc říct než to, že bylo objeveno vozidlo a je velmi pravděpodobné nebo jisté, že se jedná o vozidlo, které se nám ztratilo v roce 2015,“ sdělil komisař Gottfried Mitterlehner.

Vůz objevili armádní potápěči náhodou, na Lipně u Dolní Vltavice jsou od pondělí na cvičení. „Člověk tam vidí maximálně na deset centimetrů, někdy je to jenom na hmat,“ popsal armádní potápěč Michal Strejc.

Auto bylo spatřeno naposledy právě u Lipna

Auto a dvojici hledaných Rakušanů viděl svědek naposledy na náměstí ve Vyšším Brodě, a to 12. září roku 2015. V noci se vydali z Bad Leonfeldenu přes hranice do Čech. Jejich stopa končila na Lipensku. Policisté v roce 2016 hledali auto pod vodou se čluny a sonary. Taky poblíž místa, kde se nyní našlo. Tenkrát ale neúspěšně.

„Zřejmě se to podcenilo,“ tuší velitel vodních záchranářů na Lipně Milan Bukáček. „Předpokládám, že pokud by se tam pátralo, tak by tam zřejmě potápěči našli,“ dodal.

Kriminalisté ve čtvrtek ohledávali vylovené auto. Komu patří lidské pozůstatky, zatím neví. „Nemůžeme v tuto chvíli říct o kolik osob se jednalo. Ty výsledky, tu informaci by měla napovědět soudní pitva,“ sdělila mluvčí jihočeské policie Štěpánka Schwarzová. Výsledky pitvy by měly být v pátek. Kriminalisté budou zjišťovat, jak se auto do vody dostalo. Podle nich mohlo jít o nešťastnou náhodu, sebevraždu nebo vraždu.

