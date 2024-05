Filozofická fakulta zřídila pietní prostory v místnostech, v nichž se loni střílelo

Uctít čtrnáct obětí střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy bude od pátku možné přímo v budově na náměstí Jana Palacha v centru Prahy. Vedení školy vytvořilo ve čtvrtém patře, kde se tragédie odehrála, dočasná pietní místa, a to ve dvou místnostech a spojovací chodbě. Vedení fakulty do nich pět měsíců po tragické události instalovalo kovové studánky, kameny, květiny a piano tak, aby návštěvníkům byly k dispozici pro vyjádření soustrasti a vzpomínek na ty, které ztratili. Pietní místa budou otevřená do konce roku.