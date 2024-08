Družstvo Svatopluk musí zaplatit další miliony za užívání domů, potvrdil soud

Soud navíc uložil bytovému družstvu Svatopluk zaplatit Monsportovi i náklady řízení ve výši dalšího půl milionu korun. „Naši advokáti obhajobu zformulovali daleko precizněji a věřili jsme, že si ji soudy obou instancí prostudují a nebudou pouze replikovat rozhodnutí z předchozích období, samozřejmě zvážíme dovolání, cítíme to jako velkou nespravedlnost,“ řekl Junek.

„Odvolací Krajský soud v Praze potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně s tím, že se ztotožnil s jeho závěry, že šlo ze strany bytového družstva o bezdůvodné obohacení. Žalovaní mají nyní povinnost uhradit tuto částku do tří měsíců od právní moci rozsudku, která nastane doručením jeho písemného vyhotovení účastníkům,“ řekla serveru zástupkyně konkurzního správce Jana Mrázová. Správce žaloval družstvo o nájemné v osmi domech, v nichž je zhruba šedesát bytů.

Junek věří, že Ústavní soud rozhodne ve prospěch družstva. „Pořád doufáme, že se celá situace zvrátí, protože to dá selský rozum, jen případ je už tak složitě popsán, že se v něm velmi těžko orientuje, tak doufáme, že se v tom ústavní soudci zorientují a zjistí, že to skutečně není družstvo Svatopluk, které by mělo platit,“ řekl Junek.

Společnost H-System uzavřela po založení v roce 1993 se stovkami zájemců smlouvy o výstavbě a převodu bytů a domků v okolí Prahy. Na podzim 1997 zkrachovala, dokončila jen 34 rodinných domů. Tisícovka lidí přišla po pádu H-Systemu o miliardu korun. Majoritního akcionáře Petra Smetku soudy za vytunelování firmy potrestaly dvanácti lety vězení. Situace členů Svatopluku je specifická tím, že si byty na vlastní náklady dostavěli, ovšem bez souhlasu konkurzního soudu.