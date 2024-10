Do Českého Krumlova letos dorazilo o pětinu víc autobusů s turisty než loni. Na povinné zastávce se od začátku roku do konce září otočilo devět tisíc vozidel. Parking na placených místech znamená příjem pro městskou pokladnu až jedenáct milionů korun. Město využije peníze na úklid, svoz odpadu a opravy chodníků. Tamní průvodce přiveze měsíčně do města 30 až 40 skupin turistů. Podnikatelé ale upozorňují, že tito lidé se ve městě zdrží jen pár hodin a příliš neutrácejí.