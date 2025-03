Co je v politice vtipné a kdy přestává legrace? Odpověď hledali hosté Fokusu Václava Moravce

Březnový díl pořadu Fokus Václava Moravce na téma Humor a politika se snažil najít odpověď mimo jiné na otázky, co je v politice vtipné a kde už přestává legrace. Kdy se bránit humorem? Jaké jsou například reakce politiků na humor, který je adresován jim? A platí to, že se humoru nejlépe daří v těžkých dobách? Diskutovali herečka a komička Ester Pes Kočičková, bývalý politik Miroslav Kalousek, grafik a satirik Tomáš Břínek, komik František Košarišťa, politická psycholožka Martina Klicperová a divadelní historik a esejista Vladimír Just.