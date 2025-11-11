České dráhy kvůli požáru kontrolují „Rohlíky“


České dráhy se v brněnském depu pustily do kontroly vlakových vozů, u kterých hrozí požár. Jde o motorovou jednotku řady 842. Jeden vlak tohoto typu nedokončil 20. října v Nemoticích na Vyškovsku svou cestu z Veselí nad Moravou do Brna kvůli ohni v elektroinstalaci, kvůli kterému shořela celá přední část vozu. Vozy přezdívané Kvatra nebo Rohlíky pocházejí z první poloviny devadesátých let a zhruba před dekádou prošly modernizací. České dráhy provozují třicet sedm takových vozů, z toho dvaadvacet spadá pod brněnské depo.

Na víc než jedenáct milionů odhadli hasiči škodu po požáru střechy zlínské školy

Rusům v Pokrovsku pomáhá i hustá mlha

Ptačí chřipka se potvrdila ve dvou chovech

Vnitro požádá o vynětí z unijní migrační solidarity

Poslanci ustavili většinu výborů a komise

V havarovaném tureckém letounu bylo dvacet vojáků

Slovensko po srážce vlaků a výzvě premiéra vyměnilo vedení železničního dopravce

Turecká prokuratura žádá pro opozičníka Imamoglua přes dva tisíce let vězení

Ve velkochovu kachen ve Valdíkově na Třebíčsku se vyskytla ptačí chřipka, potvrdily laboratorní testy. V chovu se kvůli nákaze bude muset utratit osmnáct tisíc mladých týdenních a zhruba 2500 vykrmených kachen. Utrácení začne ve středu ráno, uvedl ústřední ředitel Státní veterinární správy (SVS) Zbyněk Semerád. Nákaza se vyskytla i v dalším chovu drůbeže v Lanškrouně na Orlickoústecku, který čítá asi 55 tisíc nosnic. Zaměstnanci firmy Mach Drůbež a hasiči tam s likvidací začnou ve čtvrtek.
Ministerstvo vnitra požádá Evropskou komisi o úplné osvobození od solidárních příspěvků. Úřad tak reaguje na zprávu unijní exekutivy o migraci a azylu. Podle Komise spadá Česko kvůli vysokému počtu uprchlíků z Ukrajiny do kategorie zemí, které zažívají významnou migrační situaci, proto si může požádat o vynětí z mechanismu solidarity.
Začala druhá řádná schůze sněmovny v novém volebním období. Prvním místopředsedou sněmovny se v úterý stal v souladu s předpoklady Patrik Nacher (ANO). Rozhodl o tom předseda dolní komory Tomio Okamura (SPD), když stanovil pořadí současné dvojice místopředsedů. V pořadí dalším místopředsedou je Jiří Barták (Motoristé). Dvě zbývající místopředsednické pozice zůstaly po ustavující schůzi z minulého týdne volné.
Na pražském Vítkově, v Brně i dalších městech si lidé připomněli Den válečných veteránů. Zástupci armády, politici i veřejnost vzdali hold těm, kteří sloužili ve válečných konfliktech. Veterány uctili i v zahraničí, zejména v západní Evropě a zámoří.
Kratom a jeho extrakt se budou moci od středy v Česku prodávat jen dospělým ve speciálních obchodech s licencí. Těch je podle seznamu ministerstva zdravotnictví sedmnáct a žádný z nich nemá e-shop. Prodej v automatech bude zakázaný. Začne tak platit nařízení vlády, které látku řadí na seznam psychomodulačních látek s regulovaným prodejem. Vládní předpis vyšel ve Sbírce zákonů v úterý a v platnost vejde den po svém vyhlášení.
Policie v souvislosti se zásahem na několika místech v Česku, mimo jiné v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze a v Hradci Králové, zadržela jedenáct lidí, píše Deník N. Podle jeho informací některé ze zadržených kriminalisté podezřívají ze zločinu zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, a to v rámci organizované skupiny. Zásah se týkal i ministerstva pro místní rozvoj nebo pardubických vodáren. Předseda jejich představenstva kvůli trestnímu stíhání rezignoval, tvrdí ale, že se stíhání netýká jeho práce pro podnik.
Do Česka se vrátila ptačí chřipka, podle Státní veterinární správy se vyskytla na Třebíčsku. Proč se šíří právě na podzim, může se přenést na člověka a proč se v Evropě proti ní neočkuje? Přečtěte si základní informace o této nakažlivé nemoci.
