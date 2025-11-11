České dráhy kvůli požáru kontrolují „Rohlíky“

2 minuty
České dráhy se v brněnském depu pustily do kontroly vlakových vozů, u kterých hrozí požár. Jde o motorovou jednotku řady 842. Jeden vlak tohoto typu nedokončil 20. října v Nemoticích na Vyškovsku svou cestu z Veselí nad Moravou do Brna kvůli ohni v elektroinstalaci, kvůli kterému shořela celá přední část vozu. Vozy přezdívané Kvatra nebo Rohlíky pocházejí z první poloviny devadesátých let a zhruba před dekádou prošly modernizací. České dráhy provozují třicet sedm takových vozů, z toho dvaadvacet spadá pod brněnské depo.