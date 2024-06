Bohnická nemocnice školí na krizové situace u psychiatrických pacientů

Simulační centrum připomíná běžné pracoviště, kde je vyšetřovna, pokoj s dohledem i koupelna. Právě na těchto místech často řeší personál krize, v nichž se musí rychle a správně rozhodnout.

„Představte si, že se vám někdo ve sprše pokusí o sebevraždu. Potřebujeme trénovat, jak rychle personál zasáhne. Potřebujeme zjistit, co personál upozorní, že se děje něco, na co by měl reagovat,“ zmínil vedoucí oddělení řízení kvality v Psychiatrické nemocnici Bohnice Jan Běhounek.

Zdravotníci si mohou natrénovat správnou reakci také u pacientů, kteří odmítají převoz. Místo reálného pacienta cvičí s figuranty. „Pro mě je důležité, že jsme se sešly napříč profesemi a že vidím, co v těch krizových situacích prožívají kolegové. Že je to často podobné,“ popsala psycholožka Eva Pinďáková, která se školení účastnila spolu s lékařkou, zdravotní sestrou a sanitářkou. Trénink jí dodává jistotu.

„Měli bychom chtít, aby si to vyzkoušeli v podmínkách, které jsou chráněné. Personál je mnohdy frustrovaný, má pocit selhání,“ doplnil Běhounek.

V izolační místnosti zase zdravotníci vyjednávají s nezvladatelným pacientem. Zároveň se snaží snížit napětí, aby se nikdo nezranil.