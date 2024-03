Babiš je bezpečnostní riziko, míní Pekarová Adamová. Musím se usmívat, říká Bžoch

Na mimořádné schůzi prý poslanci ANO budou mluvit o problémech Česka. Teze, že je Babiš rizikem za video s kohoutem, je podle něj „absurdní“. Současná vládní koalice se podle něj staví do role bezpečnostních služeb.

Uniklý Babišův e-mail Bžochovi nepřipadá podivný. Děti se podle něj nemají zatahovat do politických bojů, ze zmíněné zprávy něco takového ale necítil a Babiš podle něj nic takového neudělal. Otázka prý pouze směřovala na to, zda je Lipavský otec, či není, což je podle Bžocha u některých jiných politiků veřejně dostupné.

Pokud by se prý Babiš ptal, kam chodí děti do školy nebo jak vypadají, tak by si Bžoch říkal, že je to asi za hranou. Jediné, na co by se prý Babiš podle získaných informací Lipavského zeptal ve sněmovně, by bylo, zda by byl ochoten poslat svoje děti do války. Byla by to prý reakce na to, že Babiše Lipavský označil za bezpečnostní ohrožení.