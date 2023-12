Advokátní komora odložila podněty k chování Naxery u soudu jako nedůvodné

Česká advokátní komora (ČAK) odložila jako nedůvodné podněty k prošetření chování advokáta Norberta Naxery při násilném incidentu u soudu s dezinformátorkou Janou Peterkovou. Sdělila to mluvčí komory Iva Chaloupková. Jeden z podnětů podal ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

Příznivci Peterkové v květnu vyvrátili dveře do jednací síně pražského městského soudu a na chodbě skandovali „gestapo“. V davu byl i Naxera, který měl v té době Peterkovou zastupovat. Kontrolní rada ČAK následně obdržela podněty od ministra Blažka a také od tajemníka komory Petra Čápa, aby prověřila Naxerovu účast na incidentu.

„Kontrolní rada po pečlivém zhodnocení všech dostupných důkazů podněty odložila jako nedůvodné. Ze získaných veřejně dostupných audiovizuálních záznamů nebylo podle názoru kontrolní rady možné bez důvodných pochybností jednoznačně dovodit, že by advokát skutečně skandoval ‚gestapo, gestapo‘, a nebylo ani prokázáno, že by se dopustil jiného jednání v rozporu s právními či stavovskými předpisy, které by mohlo být kárným proviněním podle zákona o advokacii,“ uvedla mluvčí ČAK.