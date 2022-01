Pustevny zdražily parkování na dvě stě korun za den, turisté mají využívat autobus

Pokud vyjde počasí, na výstavu přijedou tisíce lidí. Ze zkušeností minulých let kapacita parkoviště na Pustevnách určitě stačit nebude. Přetíženému vrcholu má ulevit louka v údolí v Prostřední Bečvě. „Provizorní záchytné parkoviště má kapacitu 250 aut,“ přibližuje starosta obce Prostřední Bečva Radim Gálík.

Nahoru budou lidi v krátkých intervalech vozit autobusy. To je první krok k větší šetrnosti vůči přelidněné lokalitě. Časem by měly z vrcholu zmizet i provizorní stánky nebo stovky reklamních cedulí. Naopak jednotné by měly být lavičky nebo turistické směrníky.

„Každý si dělá, co chce. Měl by to být čistý prostor, ve kterém by vynikly stavby Jurkoviče jako Maměnka a Libušín,“ doufá starosta Gálík.

Teď to ještě neplatí. Třeba výhled na dominantu Pusteven a národní kulturní památku aktuálně kazí nepřehlédnutelný zelený reklamní stan. Aby to v budoucnu v jednom z nejnavštěvovanějších míst Česka vypadalo jinak, bude nutné, aby jednotná pravidla začali respektovat všichni majitelé pozemků a atrakcí.