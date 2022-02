Rusko se dopouští zločinu proti míru, jeho útok na Ukrajinu je třeba důsledně odsoudit, a to i činy. V televizním projevu to uvedl Miloš Zeman. Podle prezidenta je na čase sáhnout k výrazně důraznějším sankcím proti Rusku, než byly plánovány. Omezen by měl být bankovní styk, uvedl.